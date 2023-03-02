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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – відбій

Оновлено
Попередження про повітряну небезпеку пролунало у Києві та в усіх областях України

В Україні близько 19:00 2 березня оголошена масштабна повітряна тривога, є небезпека ракетних ударів з боку військ РФ.

Попередження про повітряну небезпеку пролунало у Києві та в усіх областях України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряну тривогу, заявивши, що «є реальна небезпека і ворог дуже підступний».

ОНОВЛЕНО: небезпека тривала близько 18 хвилин, влада оголосила про відбій повітряної тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

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