В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

У всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що ракетна небезпека пов’зана зі зльотом російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Цей винищувач може нести ракети «Кинджал».

О 15:07 в регіонах почали оголошувати відбій.

Крім того, Росія вранці вивела на бойове чергуванняу Чорне море три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет. Станом на 13:00 вони все ще перебувають на чергуванні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.