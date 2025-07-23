Нічна атака РФ: ЗСУ знешкодила 45 БпЛА, але є влучання 26 дронів у 14 локаціях

Українські військові знешкодили 45 з 71 дронів, якими Росія вночі атакувала Україну, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 27 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни, 18 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



У Повітряних силах ЗСУ інформують, що у ніч на 23 липня (із 20:00 22 липня) противник атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму.

За даними ЗСУ, російські дрони атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину, зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.