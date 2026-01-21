В Іспанії ще один поїзд зійшов із рейок, є загиблий та поранені

В Іспанії ввечері 20 січня зійшов із рейок поїзд, в результаті одна людина загинула, ще 37 постраждали. Про це повідомляє El País.

Інцидент стався у Каталонії між станціями Сант-Садурні-д’Анойя та Желіда, приблизно за 50 кілометрів від Барселони. За даними видання, поїзд врізався в підпірну стіну, яка завалилася на рейки.

Перевізник Adif заявив, що стіна, швидше за все, впала через зливи, які пройшли в регіоні в останні дні.

П’ятеро людей перебувають у тяжкому стані, шість – у стані середньої тяжкості, а 26 отримали незначні травми. Більшість постраждалих, як зазначається, перебували у першому вагоні, який звяв на себе основний удар.

Рух поїздів на цій ділянці припинено та не буде відновлено до «завершення перевірки інфраструктури».

18 січня на півдні Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди, в результаті загинула 41 людина, ще десятки постраждали.

«Поїзд Iryo практично новий, і шляхи також були відремонтовані. Зокрема, роботи із заміни шляхів на цій ділянці було завершено у травні. Аварія вкрай дивна; вона сталася на прямій лінії. Усі експерти, з якими ми консультувалися, вкрай спантеличені», – заявив міністр транспорту Оскар Пуенте.