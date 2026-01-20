Зіткнення поїздів в Іспанії: кількість загиблих зросла до 41, ще понад 120 зазнали поранень

Унаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів на півдні Іспанії загинула щонайменше 41 людина, ще понад 120 зазнали поранень. Рятувальні роботи тривають уже другу ніч поспіль – під уламками вагонів можуть залишатися люди.

Аварія сталася ввечері 18 січня поблизу міста Адамус у автономній спільноті Андалусія. Вагони поїзда, що прямував до Мадрида, зійшли з рейок, виїхали на зустрічну колію та врізалися в інший поїзд, який рухався у протилежному напрямку. До розчищення завалів залучено важку техніку.

За даними іспанських медіа, слідство розглядає версію пошкодженого або неякісного зварного шва на рейці як одну з можливих причин катастрофи. Йдеться, зокрема, про 30-сантиметровий розрив на колії. Фахівці, опитані виданням El Mundo, припускають, що саме «поганий» або «зношений» зварний шов міг спричинити сходження поїзда з рейок.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що кількість загиблих «ще не є остаточною», а процес ідентифікації тіл триває. За його словами, розслідування причин аварії може зайняти щонайменше місяць, назвавши інцидент «вкрай дивним».

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі, пообіцявши особисто проконтролювати розслідування найбільшої залізничної катастрофи в країні за понад десять років.

Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція мають відвідати місце трагедії пізніше у вівторок. Влада оголосила в країні три дні національної жалоби.

Катастрофа сталася увечері 18 січня. За даними медіа, поїзд компанії Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок, внаслідок чого останні вагони (з шостого по восьмий) перекинулися на сусідню колію, якою йшов поїзд компанії Alvia (Renfe). Він прямував з Мадрида до Уельви. У момент зіткнення, як повідомляється, поїзд рухався зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину. Один із загиблих був машиністом поїзда Alvia. Причина сходу поїзда з рейок наразі невідома. Раніше було відомо про 39 загиблих.

«Поїзд Iryo практично новий, і шляхи також були відремонтовані. Зокрема, роботи із заміни шляхів на цій ділянці було завершено у травні. Аварія вкрай дивна; вона сталася на прямій лінії. Усі експерти, з якими ми консультувалися, вкрай спантеличені», – заявив міністр транспорту Оскар Пуенте. Він також припустив, що кількість загиблих може зрости.



Рух швидкісних поїздів між Мадридом та Андалусією припинено.