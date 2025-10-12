На Прикарпатті зупиняли поїзд Чернівці – Запоріжжя через повідомлення про мінування – поліція

Поліція Івано-Франківщини повідомляє, що 12 жовтня перевіряла інформацію про замінування потяга Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя.

За повідомленням, рух поїзда зупинили на залізничній станції у Бурштині близько 17:00, пасажирів перевели у безпечні місця.

«Поліцейські провели обстеження потяга зовні і всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» інцидент не коментували. Напередодні в компанії заявляли, що через повідомлення про замінування були тимчасово зупинені три поїзди далекого сполучення:

№68/20 Київ – Варшава;

№733 Дніпро – Київ;

№748 Тернопіль – Київ.

Як повідомили в «Укрзалізниці», вибухівки під час обстеження потягів не знайшли, затримка в русі склала менш як годину.

Раніше неодноразово повідомляли про затримки в русі поїздів через російські удари по залізниці. Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.