Забарикадувалися в купе і стріляли: в поліції розповіли деталі інциденту з двома спецзв’язківцями у поїзді

В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили деталі інциденту з участю двох чоловіків у поїзді «Костянтинівка-Київ» минулої ночі. За даними пресслужби поліції, повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе надійшло близько другої години ночі. Через інцидент поліція організувала спеціальну операцію «Грім».

«Поліцейські з’ясували, що двоє чоловіків закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї. Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали... Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. В результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє працівників фельд’єгерської служби Держспецзв’язку», – повідомили в поліції.

Повідомляється, що один з військових, 30-річний чоловік, затриманий, з іншим наразі працюють слідчі.

«За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Усі обставини події з’ясовуються», – повідомили в поліції.

Раніше сьогодні в «Укрзалізниці» повідомили, що через стрілянину в дорозі приблизно на шість годин затримується поїзд. Спочатку залізничники заявили, що йдеться про поїзд «Київ – Новоолексіївка», але пізніше уточнили, що – «Костянтинівка – Київ». В «Укрзалізниці» заявили, що відкрили стрілянину двоє військових (пізніше, як виявилося, – двоє працівників фельд’єгерської служби Держспецзв’язку – ред.) із табельної зброї з дозволом на її носіння. Спецпризначенці зняли чоловіків з поїзда на станції Красноград. На час інциденту у вагоні було 11 пасажирів. Ніхто не постраждав.