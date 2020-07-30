УЗ відновлює рух одного з основних поїздів до Карпат

«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда №217/218 Київ-Рахів, квитки вже у продажу, повідомила 30 липня пресслужба залізничного перевізника.

«У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях. З детальним розкладом поїзда можна ознайомитися на офіційному сайті «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» подовжує курсування 17 регіональних поїздів з 31 липня цього року.

З 1 червня «Укрзалізниця» частково почала відновлювати курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.