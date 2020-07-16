Відсьогодні «Укрзалізниця» продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та зворотно, повідомила компанія. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

«Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню КМДА», – зазначили в «Укрзалізниці».

Водночас у разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

У компанії нагадали, що раніше реалізацію квитків в обсязі 100% розпочали на такі поїзди: №7/8 Харків – Одеса (з 2 червня), №81/82 Харків – Новоолексіївка та №53/54 Дніпро – Одеса (з 17 червня), №91/92 Одеса – Костянтинівка (з 29 червня).