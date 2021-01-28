«Укрзалізниця» через негоду збільшила кількість місць у поїздах, які прямують з Одеси

«Укрзалізниця» повідомила, що збільшує кількість місць у поїздах, які прямують з Одещини. Це дасть змогу виїхати з регіону людям, які змушені там залишатися через негоду, повідомила пресслужба відомства у четвер.

«Перевізник надав у продаж усі місця на поїзди з Одеси, які перебували під бронюванням для службових потреб, та збільшив кількість вагонів у поїздах. Так, по два вагони додано до поїздів №105/106 Одеса – Київ та №145/146 Ізмаїл – Київ», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» заявили, що в разі потреби збільшуватимуть кількість місць у поїздах.

«Упродовж останньої доби залізничники продовжують очищати інфраструктуру від снігу та ожеледі. Незважаючи на негоду, значних затримок поїздів не відбувалося», – повідомили в УЗ.

Як повідомили раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, нині до дев’яти населених пунктів Одеської області відсутній проїзд, діють обмеження і заборони на рух окремими дорогами в області. Зокрема, заборонено рух транспортних засобів всіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

За прогнозами синоптиків, Одеській та Миколаївській областях найближчої ночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. В Кіровоградській вночі та вдень – невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.