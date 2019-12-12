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12 грудня 2019, Київ 14:22
Новини | Міжнародні

Пожежа на єдиному в Росії авіаносці: кількість постраждалих зросла

Дим піднімається над російським авіаносцем «Адмирал Кузнецов» в Мурманську, 12 грудня 2019 року

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На єдиному в Росії авіаносці «Адмирал Кузнецов» в результаті виникнення пожежі постраждали щонайменше восьмеро людей, повідомляють в четвер російські ЗМІ. За повідомленнями, шестеро осіб перебувають у реанімації. Раніше йшлося, що зниклими можуть бути від 1 до 3 людей.

За фактом пожежі почалося розслідування.

Корабель, що стоїть на ремонті в доці у Мурманську, загорівся вранці 12 грудня. Пізніше влада повідомила, що пожежу локалізовано. За попередніми даними, причиною загорання могло стати нехтування правилами техніки безпеки.

Важкий авіаносний крейсер «Адмирал Кузнецов» – єдиний авіаносець в складі російського флоту.

Він введений в експлуатацію в 1991 році, брав участь у військовій операції Росії в Сирії. У 2017 році його почали ремонтувати, торік плавучий док, в якому він ремонтувався, затонув.

На момент пожежі на кораблі перебувало понад 400 людей. Його ремонт планували завершити до кінця 2022 року.

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