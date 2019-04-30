Пожежу на Рівненській АЕС спричинило коротке замикання – інспекція

Експерти Державної інспекції ядерного регулювання України повідомили, що загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання.

«За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі», – пояснили у Держінспекції.

Згідно з повідомленням, радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» не змінився, фізичний захист – у штатному режимі.

Повідомляється, що створена комісія з розслідування причин порушення в роботі АЕС.

29 квітня на відкритій території Рівненської атомної електростанції сталося загорання трансформатора, що призвело до відключення третього енергоблоку, ніхто не постраждав.