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30 Квітень 2019, Київ 17:39
Новини | Події

Пожежу на Рівненській АЕС спричинило коротке замикання – інспекція

Експерти запевняють, що радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» в результаті інциденту не змінився

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Експерти Державної інспекції ядерного регулювання України повідомили, що загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання.

«За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі», – пояснили у Держінспекції.

Згідно з повідомленням, радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» не змінився, фізичний захист – у штатному режимі.

Повідомляється, що створена комісія з розслідування причин порушення в роботі АЕС.

29 квітня на відкритій території Рівненської атомної електростанції сталося загорання трансформатора, що призвело до відключення третього енергоблоку, ніхто не постраждав.

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