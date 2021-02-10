Зібраних коштів має вистачити на ремонт згорілого Bistro Bistro – власник київського закладу

На ремонт київського закладу Bistro Bistro, в якому сталася пожежа 8 лютого, з пожертв уже зібрали необхідну суму. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода власник закладу Ян Монастирський.

«На ремонт зібраної суми має вистачити», – заявив Монастирський.

За його словами, причина пожежі – вибух та займання холодильника.

Речник Нацполіції у коментарі Радіо Свобода зазначив, що за фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

«Відкрили провадження – частина перша 272 статті – порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою», – повідомили в Нацполіції.

Після того, як сталася пожежа, у соцмережах виникла дискусія. Частина користувачів поширювала заклики зібрати кошти на ремонт закладу.

Інша частина коментаторів обурилася з цього приводу, апелюючи до висловлювань власника Bistro Bistro щодо питання мови.

Монастирський відмовився коментувати Радіо Свобода свою позицію щодо мовного питання.