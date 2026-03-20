Пожежу в цеху оборонної компанії в Чехії розслідують як навмисну

У Чехії влада розслідує як навмисний напад пожежe, що сталася в ніч на 20 березня на території промислового цеху в місті Пардубіце, за 120 кілометрів на схід від Праги. Про це повідомили офіційні особи після повідомлень у ЗМІ про те, що відповідальність за інцидент взяла на себе раніше не відома організація «Фракція землетрусу». Угруповання пов’язує свої дії з протестом проти виробництва на об’єкті в Пардубіце зброї для Ізраїлю.

«Судячи з наявної у нас інформації, ймовірно, інцидент може бути пов’язаний із терористичним актом», – заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар. З його ініціативи організовано роботу кризового штабу. На брифінгу Метнар сказав, що наразі немає інформації про будь-яку поточну безпосередню небезпеку. «Найближчим часом також збереться об’єднана розвідгрупа для оцінки можливого підвищення рівня терористичної загрози», – додав очільник чеського МВС.

Начальник поліції Мартін Вондрашек заявив, що поліція отримала повідомлення про пожежу невдовзі після четвертої години ранку. За словами Вондрашека, у рамках розслідування проводиться, зокрема, піротехнічна експертиза.

Чеський новинний сайт Aktualne.cz написав раніше, що угруповання, яке взяло на себе відповідальність за те, що сталося, заявило про підпал у Пардубіце «ключового виробничого центру» ізраїльської зброї, щоб покласти край його використанню «в геноциді в Секторі Гази».

Внаслідок пожежі на складі ніхто не постраждав, але зазначається, що вогонь перекинувся на ще одну будівлю. Чеська оборонна компанія LPP Holding у заяві на своєму сайті підтвердила факт пожежі на одному зі своїх підприємств і заявила про співпрацю з владою. «Ми не робитимемо припущення про причини або обставини інциденту і чекатимемо на офіційні висновки розслідування», – наголосили в LPP.

У 2023 році LPP Holding оголосила про плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems у галузі виробництва дронів, зазначає Reuters.