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Пожежа в інституті Міноборони РФ – кількість загиблих зросла

Пожежа поширилася на тисячу квадратних метрів

Кількість жертв пожежі у російській Твері, в адміністративному корпусі наукового інституту Міноборони зросла до шести, повідомляють російські ЗМІ. Щонайменше 27 людей постраждали.

Повідомляється, що більшість людей травмувалися, вистрибуючи з вікон. Пожежа поширилася на тисячу квадратних метрів.

У Центральному НДІ Повітряно-космічних сил у Твері досліджують проблеми повітряно-космічної оборони. За неофіційними повідомленнями, цей інститут брав участь у розробці ракетних комплексів «Іскандер», зенітних систем тощо.

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