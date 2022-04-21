Росія: у військовому НДІ сталася пожежа, двоє загиблих

У Центральному науково-дослідному інституті військ Повітряно-космічної оборони у російському місті Твер сталася пожежа, повідомляють 21 квітня російські державні інформагенції з посиланням на рятувальників.

«Загинуло двоє людей, доля ще однієї встановлюється. Близько 30 людей постраждали. Усього з будівлі було евакуйовано понад 30 людей», – цитує агенція ТАСС слова свого джерела.

Також відомо про частковий обвал даху будівлі. Під час пожежі люди стрибали із вікон. У них зафіксовані забої та травми, багато хто надихався димом.

У Центральному НДІ Повітряно-космічних сил у Твері досліджують проблеми повітряно-космічної оборони та військово-космічної діяльності Росії та обʼєднаної системи протиповітряної оборони країн Співдружності незалежних держав.