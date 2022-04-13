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У Харкові через влучення російської ракети горіли склади площею у 4000 кв.м (відео)

У Харкові через влучення російської ракети горіли склади площею у 4000 кв.м (відео)
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У Харкові через влучення російської ракети горіли склади площею у 4000 кв.м (відео)

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Російська армія нанесла ракетний удар по Харкову, внаслідок якого виникла масштабна пожежа на складах (4000 кв.м) із господарськими товарами. Дим від пожежі було видно на десятки кілометрів. За повідомленнями, сильні опіки обличчя та осколкові поранення отримав один із працівників складу.

Пожежникам довелося працювати у надзвичайно важких умовах, зокрема при відсутності води через пошкоджений обстрілами водогін.

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