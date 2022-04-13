Російська армія нанесла ракетний удар по Харкову, внаслідок якого виникла масштабна пожежа на складах (4000 кв.м) із господарськими товарами. Дим від пожежі було видно на десятки кілометрів. За повідомленнями, сильні опіки обличчя та осколкові поранення отримав один із працівників складу.