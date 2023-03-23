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У Росії сталася пожежа на Ярославському моторному заводі

Завод спеціалізується на виробництві двигунів та запчастин. Фото ілюстративне

У Росії сталася пожежа на території Ярославського моторного заводу, який спеціалізується на виробництві двигунів та запчастин.

Як повідомила агенція ТАСС з посланням на російське Міністерство надзвичайних ситуацій, в двоповерховій адміністративній будівлі заводу спостерігався густий чорний дим.

Жертв немає, сім людей врятували.

16 березня сталася пожежа у російському Ростові-на-Дону в будівлі управління прикордонної служби ФСБ Росії. Внаслідок пожежі загинули четверо людей, ще п’ятеро постраждали.

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