У Росії сталася пожежа на Ярославському моторному заводі

У Росії сталася пожежа на території Ярославського моторного заводу, який спеціалізується на виробництві двигунів та запчастин.

Як повідомила агенція ТАСС з посланням на російське Міністерство надзвичайних ситуацій, в двоповерховій адміністративній будівлі заводу спостерігався густий чорний дим.



Жертв немає, сім людей врятували.

16 березня сталася пожежа у російському Ростові-на-Дону в будівлі управління прикордонної служби ФСБ Росії. Внаслідок пожежі загинули четверо людей, ще п’ятеро постраждали.