Антикремлівський рух заявив про причетність до пожежі в будівлі ФСБ у російському Ростові

Російське партизанське угруповання «Чорний міст» взяло на себе відповідальність за пожежу на території ФСБ у російському місті Ростов-на-Дону поблизу кордону з Україною.



Група заявила в Telegram 21 березня, що була «співавтором» інциденту минулого тижня, сприяючи його підготовці та реалізації. Імена інших причетних не назвали.



«Чорний міст» позиціонує себе як партизанський рух, що бореться проти президента Володимира Путіна та повномасштабної агресії Москви проти України.

16 березня російські ЗМІ повідомили, що у російському Ростові-на-Дону горить будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста. Внаслідок пожежі загинули четверо людей, ще п’ятеро постраждали.

За версією, яку озвучила пресслужба ФСБ, причиною пожежі стало займання паливно-мастильних матеріалів у гаражній майстерні, що призвело до вибуху і руйнування будівлі. До коментаря спецслужби голова Ростовської області Росії Василь Голубєв заявляв, що причиною пожежі стало коротке замикання у господарських приміщеннях прикордонного управління, після якого вибухнули ємності з ПММ.

При цьому на опублікованому телеграм-каналом Baza відео з камери спостереження чути звук вибуху, а потім з’являється дим. Про те, що пожежі передував вибух, також писало держагентство Росії ТАСС із посиланням на екстрені служби.