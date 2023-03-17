У Росії кількість загиблих через пожежу в будівлі ФСБ в Ростові зросла до чотирьох – ЗМІ

Число загиблих під час пожежі на території прикордонного управління ФСБ Росії в Ростові-на-Дону зросло до чотирьох, п’ятеро постраждалих шпиталізовані, повідомляють ростовські ЗМІ. При цьому офіційно екстрені служби ситуацію не коментують. За даними на ранок 17 березня на сайті управління МНС по Ростовській області даних щодо загиблих та постраждалих немає, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі одна людина загинула і двоє – були поранені.

За версією, яку озвучила пресслужба ФСБ, причиною пожежі стало займання паливно-мастильних матеріалів у гаражній майстерні, що призвело до вибуху і руйнування будівлі. До коментаря спецслужби голова Ростовської області Росії Василь Голубєв заявляв, що причиною пожежі стало коротке замикання у господарських приміщеннях прикордонного управління, після якого вибухнули ємності з ПММ.

При цьому на опублікованому телеграм-каналом Baza відео з камери спостереження чути звук вибуху, а потім з’являється дим. Про те, що пожежі передував вибух, також писало держагентство Росії ТАСС із посиланням на екстрені служби.