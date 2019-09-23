Поліція відкрила провадження через загорання бензовозів у Києві

У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загорання бензовозів у Деснянському районі.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що хоча правоохоронці кваліфікували подію як порушення вимог пожежної безпеки, у рамках розслідування буде встановлена остаточна причина пожежі.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері на вулиці Віскозній в Деснянському районі Києва сталася пожежа автоцистерн із пальним. В результаті частково були пошкоджені вогнем 5 тягачів, 9 причепів, а також повністю знищений ще один автомобіль та два причепи. Жертв та постраждалих унаслідок інциденту не було.