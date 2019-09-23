ДСНС: у Києві ліквідована пожежа автоцистерн із пальним

У Києві ліквідована пожежа автоцистерн із пальним, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Жертв та постраждалих унаслідок інциденту немає.

«О 21:55 в Деснянському районі на вулиці Віскозна, 3 виникла пожежа автоцистерн з паливом (бензин та дизель). О 23:48 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано», – розповіли надзвичайники.

За допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань евакуювали шість залізничних цистерн з нафтопродуктами.

У комунальній аварійно-рятувальній службі Києва інформували, що на території автостоянки відбулося загоряння щонайменше дев’яти автоцистерн із пальним.