На Київщині спалахнула масштабна пожежа – поліція

Під Києвом у неділю, 4 червня, спалахнула масштабна пожежа, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За інформацією відомства, загоряння трапилося в Вишгородському районі.

«Попередньо, у полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Потерпілі відсутні», – йдеться у повідомленні.

Наразі причина пожежі невідома, її встановлюють фахівці, кажуть поліціянти.

Жителі Києва у соцмережах повідомляють, що величезний стовп диму від пожежі можна помітити навіть з центру столиці.