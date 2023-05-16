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У Росії на газопроводі стався вибух, є загиблий – ЗМІ

Водночас російська агенція «Интерфакс» пише, що пожежа сталася на нитці магістрального газопроводу, яка нібито не працювала.  Фото ілюстративне

У Росії Бєлоярському районі Ханти-Мансійського автономного округу стався вибух на газопроводі, повідомляє російська агенція «РИА-Новости».

Як заявив представник департаменту охорони здоров’я округу Олексій Добровольський, через займання на одній із ділянок газопроводу у Бєлоярському районі «під час проведення ремонтних робіт» загинула людина, є ще п’ятеро постраждалих.

Водночас російська агенція «Інтерфакс» пише, що пожежа сталася на нитці магістрального газопроводу, яка нібито не працювала.

Останнім часом у Росії на газогонах регулярно стаються вибухи.

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