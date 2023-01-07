Росія: під Луганськом вибухнув магістральний газопровід, люди залишились без газу

На ділянці газопроводу у Лутугиному на тимчасово окупованій Луганщині стався потужний вибух, повідомляють російські телеграм-канали.

За інформацію видання «РИА-Новости», масштабний вибух на газопроводі стався ввечері в суботу, 7 січня. Попередньо відомо, що аварія призвела до відсутності газу в більш ніж 13 тисяч абонентів.

Місто Лутугине перебуває під окупацією російської армії з 2014 року.

Представники підконтрольного російським окупантам «Луганськгазу» заявили, що на місце аварії вже направлено працівників, котрі займатимуться відновленням газопроводу.

«Увечері 7 січня в місті Лутугине стався вибух на магістральному газопроводі. На цей час на місці інциденту присутні фахівці «Луганськгаз» на чолі з керівництвом підприємства», – сказано у повідомленні.

Російський телеграм-канал Mash опублікував відео перших хвилин вибуху на газопроводі.

20 грудня в російському регіоні Чувашії також стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Про це повідомило державне російське агентство новин ТАСС із посиланням на регіональне відділення Міністерства з надзвичайних ситуацій.