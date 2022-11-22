Росія: в прикордонному місті Шебекіно внаслідок обстрілу загинула жінка

Унаслідок обстрілу прикордонного з Україною міста Шебекіно в Білгородській області Росії загинула місцева жителька, повідомив 22 листопада губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

«Вона отримала черепно-мозкову травму, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Медики намагалися надати всю необхідну допомогу, але вона померла в машині швидкої допомоги, не опритомнівши», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, обстріл здійснювався з боку України і переважно припав на територію госпіталю ветеранів воєн. В установі вибиті кілька вікон, а на сусідній території пошкоджено газопровід. Серед пацієнтів шпиталю постраждалих немає, уточнив Гладков.

Минулого тижня, 15 листопада, двоє людей загинули та ще троє постраждали внаслідок обстрілу міста Шебекіно.

Бєлгородська область Росії межує з Харківською та Луганською областями України, які були і залишаються зоною бойових дій з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. На території області є військові обʼєкти та підприємства військово-промислового комплексу Росії.

З 20 жовтня у цьому регіоні та інших прикордонних з Україною областях Росії діє режим «середнього рівня реагування», який, серед іншого, дозволяє місцевій владі тимчасово відселяти людей у безпечні райони та обмежувати свободу пересування.