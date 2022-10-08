Росія: Путін доручив захист Кримського мосту ФСБ

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечення безпеки Кримського мосту Федеральній службі безпеці. Про це йдеться в указі, яку оприлюднила його пресслужба 8 жовтня.

«Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку», – йдеться в документі.

Крім того, ФСБ відповідатиме також за енергомост і газопровід із Росії до окупованого Криму.

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Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Конструкція споруди частково обрушена. За даними Слідчого комітету Росії, загинули троє людей.

Українські медіа з посиланням на джерела називали вибух на Кримському мосту операцією Служби безпеки України.

Але речник СБУ Артем Дехтяренко відмовився підтвердити або спростувати ці дані. За його словами, «роль СБУ або будь-якого державного органу України в «бавовні» коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», сказав він.