Через «домашні» пожежі з початку року в Україні загинули понад 800 людей – ДСНС

З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Вогонь у помешканнях не лише завдає чималих матеріальних збитків людям, а й призводить, на жаль, до травмування та загибелі громадян. Так, з початку року пожежі у житловому секторі забрали життя вже більш ніж 800 людей. Ще понад 500 громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. При цьому, врятувати вдалося вже більш ніж 700 осіб», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що причинами трагічних наслідків найчастіше є власна недбалість громадян та ігнорування правил пожежної безпеки у побуті.

«Заважаючи на невтішну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до людей з проханням дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Зокрема, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі, у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками, намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності», – звернулися в ДСНС.

За даними рятувальників, торік під час пожеж в Україні загинули майже 1,7 тисяч людей.