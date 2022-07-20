Поліція відкрила кримінальні провадження щодо знищення військами РФ врожаю на Херсонщині

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про відкриття поліцією кримінальних справ через цілеспрямоване знищення російськими військами врожаю на Херсонщині.

«Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині горять поля та ліси. Російські війська цілеспрямовано знищують врожай. Окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів до гасіння пожеж. Лише за останні дні вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах. Вогнем пошкоджено близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують: війська РФ обстріляли Бериславський район, внаслідок цього згоріли посіви пшениці на площі понад 230 гектарів біля сіл Федорівка та Мала Шестірня. Майже увесь врожай знищено.

Крім того, через обстріл віськами РФ Генічеського району загорілися посіви пшениці біля смт Нижні Сірогози, поблизу сіл Сокологірне та Рикове. Вигоріло майже 10 гектарів врожаю.

Також в МВС кажуть, що артилерійський вогонь, який веде армія РФ, спичинив загоряння та пошкодження 10 гектарів соснового лісу біля міста Олешки.

«За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років», – зазначили в МВС.

Раніше у Держдепартаменті США назвали знищення українських полів разом з врожаєм є однією з «огидних тактик» Росії. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID повідомило про нову ініціативу на підтримку українських аграріїв.