США створили нову ініціативу на підтримку українських аграріїв

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) заснувало Ініціативу стійкості сільського господарства (AGRI-Ukraine) в Україні вартістю 100 мільйонів доларів.



Як повідомляється на сайті агентства, ініціатива має працювати над зміцненням механізмів експорту української агропродукції та сприяти пом'якшенню світової продовольчої кризи, яка поглиблюється через війну Росії проти України.

Агентство, окрім безпосереднього внеску у 100 мільйонів доларів, має намір залучити ще 150 мільйонів доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу.



«З одного боку, USAID допомагатиме українським с/г виробникам долати виклики у сфері експорту, а з іншого – надаватиме їм насіння, добрива, с/г техніку та пестициди, сприятиме ширшому доступу до фінансування, можливостей зберігання та переробки продукції», – повідомляє USAID у фейсбук.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів, ударів з РСЗВ по об’єктах сільськогосподарської інфраструктури. Російськими обстрілами знищується техніка, склади та врожаї аграріїв. Окрім цього, також відомі випадки, коли російські окупанти навмисно не дозволяють гасити займання на полях.