Уряд виділив кошти на житло погорільцям на Житомирщині

Уряд виділив майже 11,2 мільйона гривень на придбання житла жителям зруйнованих внаслідок пожежі будинків Овруцького району Житомирської області. Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду без обговорення.

«Уряд не залишає сам на сам з бідою людей, які втратили свої домівки через пожежу, що виникла в середині квітня на Житомирщині. На сьогодні пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів локалізовані. А люди зможуть отримати нове житло. Ми виділяємо кошти на придбання модульних будинків», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікується, що для постраждалих придбають 10 модульних житлових будинків площею понад 600 метрів квадратних.

Крім того, урядовці вирішили, що з Кабмін виділить Держслужбі з надзвичайних ситуацій 7,7 мільйона гривень і Держагентству лісових ресурсів – 37,7 мільйона гривень для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків пожеж на Житомирщині.

З початку квітня почали виникати пожежі на Житомирщині. У МВС розглядали підпали як версію походження пожеж у Житомирській області.

Нині, за даними ДСНС, останні з пожеж, у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів, локалізовані.