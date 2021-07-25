Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку у низці регіонів країни 26-27 липня. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«26-27 липня у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

З понеділка, 26 липня, в Україну повертаються зливи з грозами та спека.

Завтра опади очікуються на заході країни, однак стовпчики термометрів тут триматимуться здебільшого в межах 30 градусів тепла. На решті території без опадів, однак повітря прогріватиметься до +29 і вище. Найспекотніше у понеділок буде на сході та півдні – до +32 та +34 градусів відповідно.