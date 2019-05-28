Обвинуваченого у вбивстві Тараса Познякова засудили до довічного ув’язнення

Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив до довічного ув’язнення Дмитра Голуба, обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова.

Голуб назвав вирок «цирком» і заявив, що його громадянські права порушені. Він може подати апеляцію впродовж 30 днів.

За даними слідства, 4 квітня Тарас Позняков на власному авто «Ауді А-6» виїхав зі Львова до Києва. По дорозі погодився підвезти до столиці України двох осіб, які представилися учасниками АТО, але до міста він не доїхав і зник разом зі своїм автомобілем. Згодом машину знайшли в Києво-Святошинському районі на Київщині. На цей час місцеперебування Познякова невідоме.

У травні в міжнародний розшук оголосили підозрюваних у вбивстві Познякова – двох уродженців Росії: Дмитра Голуба (громадянин України) і Луана Кінгісеппа (громадянин Росії).

Голуба затримали в серпні 2016 року в Хмельницькій області. Кінгісепп загинув у березні 2019 року в Києві внаслідок вибуху у квартирі.