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Влада повідомляє про роботу ППО на Чернігівщині

Повітряна тривога оголошена по всій території України

На Чернігівщині працюють сили ППО, повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

«У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ! Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці», – написав він у телеграмі.

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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