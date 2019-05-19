Українці Чехії долучилися до святкування всесвітнього Дня вишиванки

У центрі столиці Чехії Праги учетверте пройшов «Мегамарш у вишиванках».

Кілька сотень українських сімей із дітьми традиційно пройшли центральними вулицями міста від собору Святого Климента до Карлової площі.

Як і минулого року, ініціатором зустрічі стала громадська організація українців у Празі – колектив «Берегиня».

Метою організаторів щорічного святкового «мегамаршу» є об’єднати якомога більше українців та всіх, кому подобається і хто поважає українську вишиванку. За словами організатора, щороку до вишиванкової ходи долучається все більше учасників.

«Ми дуже раді долучитися до свята, котре святкують по цілому світі. У той час, коли всі відзначають у четвер, ми теж проводимо деякі акції, приурочені до Дня вишиванки. Але з метою зібрати якомога більше українців тут у Празі, аби презентувати нашу культуру та наші традиції, – ми збираємося у неділю», – сказала голова колективу Марія Скиба.

Учасники у вишиванках несли із собою атрибути української символіки, зокрема синьо-жовтий стяг, прапорці, коровай і традиційні українські килими. «Мегамарш» супроводжував український ансамбль пісні і танцю «Гуцулія», який співав відомі українські пісні.

Як і кожного року, свято у Празі передбачає дві частини – похід вишиванок містом і розважальну програму в актовому залі Емаузького монастиря, де для найменших учасників організатори підготували дитячі майстерні.

Посол України в Чехії, який долучився до акції, нагадав про українців, що досі залишаються ув’язненими в російських тюрмах, і закликав разом боротися за звільнення полонених і окупованих територій Донбасу і Криму.

«Україна є найбільшою державою в Європі за територією. Від Ужгорода до Луганська – майже 2 тисячі кілометрів. І ми всі дуже-дуже різні. Але є багато речей, які нас єднають. Перша річ – це наша українська мова. Друга – це наша пам’ять. Багато поколінь українців мріяли про нашу незалежність. На жаль, і сьогодні є багато тих, хто залишається в російських тюрмах для того, щоб ми сьогодні могли отак ходити у вишиванках і говорити українською мовою. Вони сидять там тільки за те, що вони українці. І, звичайно, те, що нас всіх єднає, – це українська вишиванка. Те, що нас має відрізняти від усіх, – це не тільки мова, пам’ять або вишиванка, але наша єдність» – додав український посол у Чехії Євген Перебийніс.

День вишиванки – неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – і не прив’язане до жодного державного чи релігійного свята, щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців. У багатьох випадках його також супроводжують масові марші чи й «мегамарші вишиванок» та інші схожі акції наступних вихідних.