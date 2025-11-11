В Празі відкривається Тиждень Українського кіно

З 11 до 17 листопада у празькому кінотеатрі Kino Atlas відбудеться Тиждень українського кіно, що представить сучасні українські фільми у перекладі чеською мовою.

«Це ініціатива, яка говорить про Україну мовою, зрозумілою всім – мовою кіно», – йдеться в пресрелізі організаторів кінофестивалю.

Фестиваль відкриє документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Попередній документальний фільм Чернова «20 днів в Маріуполі» здобув «Оскара» Американської кіноакадемії в 2024 році в категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм».

В рамках Тижня українського кіно в Празі цього разу покажуть також фільми «Сірі бджоли» (за книгою письменника Андрія Куркова), «Медовий місяць», «Степне», «Малевич» та інші роботи, що вже відзначені на європейських кінофорумах.

«Українське кіно сьогодні – це не лише мистецтво, а й голос країни, що бореться за свободу», – сказала співорганізаторка фестивалю Ленка Віхова.

Тиждень українського кіно у Празі – це спільний проєкт неурядових ініціатив Чехії та України, реалізований за підтримки Фундації Пилипа Орлика, Посольства України в Чехії, Британської Ради та Українського інституту у Празі.