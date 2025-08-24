«Почуйте Україну!». У Празі активісти зі свистками провели ходу до Дня Незалежності

У День Незалежності України – 24 серпня – кілька сотень людей пройшлись набережною у Празі, скандуючи: «Почуйте Україну!», «Українські солдати боронять Європу», «Зупиніть Росію – зупиніть війну!» та інші.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники ходи також дули у свистки, щоб підкреслити послання акції, яка мала не меті привернути увагу до війни, що триває, і закликала «почути Україну». Деякі водії у Празі, що проїжджали повз ходу, сигналили на підтримку активістів.

«Сьогодні українці і чеські друзі вийшли на вулиці міста Праги для того, щоб дати основний заклик: «Почуйте Україну»… 24 серпня ми відзначаємо не лише відновлення незалежности, а відзначаємо його в умовах більше, ніж 10 років російської війни в Україні і трьох з половиною повномасштабного вторгнення. Тому нам дуже важливо, щоб фокус уваги західного світу тримався на Україні», – сказала Анастасія Сігнаєвська, організаторка ініціативи «Голос України».

По завершенню ходи активісти дісталися площі перед празькою філармонією, де відбувся мітинг, організований посольством України у Чехії.

«У 1991 році український народ зробив свій вибір – жити у вільній, демократичній, незалежній територіально цілісній європейській державі. Тоді (1 грудня 1991 року – ред.) проголосували українці у всіх куточках України, у тому числі і в Криму, і на Донбасі. І тому ми ніколи і нікому не дамо цей вибір в нас забрати, як би цього не намагалася [зробити] сьогодні русня», – сказав посол України в Чехії Василь Зварич перед учасниками мітингу.

Він також запросив приєднатися до нього на сходах філармонії батьків чеського добровольця Карела Кучери, який загинув на війні в Україні. Присутні в цей момент проскандували: «герої не вмирають!».

Україна 24 серпня відзначає День Незалежності. Сьогодні у низці європейських міст, зокрема Варшаві, Брюсселі, українці провели подібні акції.



