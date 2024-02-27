Російського правозахисника Орлова засудили до 2,5 року колонії – за антивоєнну статтю

Голову забороненої в Росії організації «Меморіал» Олега Орлова засудили до двох із половиною років колонії через антивоєнну статтю, в якій правозахисник порівняв путінський режим із фашистським. Правозахисника визнали винним у повторній дискредитації армії, на Орлова одягли кайданки у залі суду, повідомляє «Меморіал».

Олега Орлова судять через пост у фейсбуці «Їм хотілося фашизму. Вони його отримали», який засуджує війну Росії проти України.

Справа розглядається вдруге. Восени 2023 року Головинський районний суд Москви оштрафував Орлова на 150 тисяч рублів за звинуваченням у повторній дискредитації армії. Прокуратура тоді просила для Орлова покарання у вигляді трьох років колонії, захист співголови «Меморіалу» наполягав на повному виправданні.

Вирок Орлову був оскаржений прокуратурою, яка вважає, що у справі є обтяжлива обставина – «мотив ідеологічної ворожнечі та ненависті». Московський міський суд наприкінці 2023 року повернув справу до прокуратури. Наприкінці січня повторне розслідування було завершене, суд знову став розглядати справу.