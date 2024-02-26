РФ: за антивоєнну статтю правозахиснику Орлову загрожує майже три роки колонії

Співголові забороненого російською владою товариства «Меморіал» Олегу Орлову сторона обвинувачення запросила покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки та 11 місяців. Орлов є підсудним у справі про так звану повторну дискредитацію армії, нагадує видання «Медіазона» із зали суду.

Орлова судять за антивоєнну статтю «Їм хотілося фашизму. Вони його отримали».

Це повторний розгляд справи у Головинському районному суді Москви. Восени 2023 року правозахисника визнали винним і засудили до штрафу на суму 150 тисяч рублів (це понад 62 тисячі гривень), але прокуратура, яка тоді вимагала три роки позбавлення волі, оскаржила рішення.

Прокуратура наполягає на тому, що у справі є обтяжлива обставина – «мотив ідеологічної ворожнечі та ненависті». Внаслідок цього Московський міський суд скасував вирок і повернув справу на повторне розслідування. Після його завершення воно знову надійшло до суду. Повторний процес розпочався 16 лютого.

Орлов свою провину заперечує. На суді він заявив, що не братиме участь у дебатах і виступить лише з останнім словом. Видання «Новая газета» зазначає, що Орлов також заборонив адвокатам викликати свідків захисту через побоювання, що їх можуть визнати так званими іноземними агентами. Самого Орлова міністерство юстиції РФ визнало іноземним агентом 2 лютого.