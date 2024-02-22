«Проект»: Путін репресував за шість років більше людей, ніж Брежнєв і Хрущов

Число людей, засуджених у Росії за політичними статтями, лише в останній президентський термін Володимира Путіна перевищило показники СРСР часів Микити Хрущова і Леоніда Брежнєва, пише російське видання «Проект», стверджуючи, що прямих репресій у Росії за останні шість років зазнали близько 116 тисяч осіб (без урахування статей про опір співробітникам поліції або порушення обмежень, запроваджених у зв’язку з COVID-19).

Йдеться про людей, які зазнали кримінального чи адміністративного переслідування за статтями, які «Проект» характеризує як політичні чи репресивні. За кримінальними статтями про екстремізм, виправдання тероризму, про так звані фейки і дискредитацію армії переслідування за період з 2018 по лютий 2024 року зазнали, за підрахунками «Проекту», 5613 осіб. «А якщо додати до цього тих, хто ще й відмовився воювати в Україні, а також звинувачених у держзраді, шпигунстві тощо, то вийде цифра 11 442», – пише видання. Близько 100 тисяч осіб зазнали адміністративного переслідування, зокрема за статтями про участь у неузгоджених акціях.

Журналісти зазначили, що за часів Хрущова і Брежнєва, які правили в СРСР у другій половині 1950-х – на початку 1980-х років, за статтями про «антирадянську агітацію» і «поширення інформації, яка ганьбить радянський лад», засудили менше людей, ніж за останній шестирічний термін Путіна.

У випадку з Хрущовим журналісти обрали шестирічний період з 1956 по 1961 рік, на нього припало 4883 випадки застосування репресій. У Брежнєва обрали 1968-1973 роки, «Проект» нарахував 1057 репресованих.

У своєму дослідженні «Проект» зазначає, що за радянських часів більше людей ставили на профілактичний облік, кількість таких людей можна порівняти з кількістю оштрафованих за участь у мітингах. «Незгодних, як і за СРСР, відраховують із університетів, звільняють із роботи, видавлюють із країни, а тих, хто не хоче їхати, – змушують публічно вибачатися і присягатися у вірності владі. Однак підрахувати, скільки людей пройшло через такий вид репресій, на практиці неможливо», – зазначає видання.

Автори дослідження, присвяченого померлому в колонії Олексію Навальному («Проект» говорить про його смерть як про вбивство), також наводять докладну статистику числа притягнутих до відповідальності за різними кримінальними й адміністративними статтями. По багатьох із них репресії посилилися після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, різко зросла кількість людей, яких звинувачують у тероризмі. Якщо у 2021 році таких справ було 31, то 2023-го вже 111, а кожен п’ятий обвинувачений був українцем.

Також у рази зросла кількість випадків дезертирства або залишення військовими своїх частин. Різко зросла і кількість засуджених за статтями про заклики до екстремізму або виправдання тероризму, причому саме «виправдання тероризму» залишається, за підрахунками «Проекту», головним інструментом воєнної цензури – за цією статтею противників війни притягають до відповідальності частіше, ніж за статтею про так звані фейки про армію.