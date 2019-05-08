В Україну прибув заступник помічника держсекретаря США

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент прибув із візитом до Києва, повідомляє посольство США в Україні.

«Ми знову вітаємо в Києві заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента, який прибув, щоб зустрітися з українськими посадовими особами і поспілкуватися про партнерство України і США, політичні й економічні реформи в Україні та російську агресію», – йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Джордж Кент є заступником помічника держсекретаря в Європейському і Євразійському бюро Державного департаменту США, здійснюючи нагляд за політикою щодо України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії й Азербайджану. Раніше він був заступником керівника місії в Києві (2015-18 роки).

Раніше Кент приїздив до Києва наприкінці минулого року.

Найближчим часом Україну залишить посол США Марі Йованович – більш як за два місяці до терміну планованого завершення її каденції. У Держдепартаменті заявили, що заміна посла США є «плановою». У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

Водночас провідні конгресмени-демократи висловили думку, що достроковий від’їзд посла США в Україні Марі Йованович може бути політично мотивованим кроком з боку адміністрації президента Дональда Трампа.