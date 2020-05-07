Оголошені імена номінантів на Міжнародну премію імені Франка 2020

38 науковців з Австрії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, України й Чехії визначили трьох номінантів міжнародної премії імені Івана Франка 2020 року, повідомляє Міжнародний фонд Івана Франка.

За результатами оцінювання члени Ради експертів рекомендують до розгляду Міжнародного журі такі наукові роботи:

монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.» доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігоря Сердюка (Україна);

монографію «Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література» директора Інституту Івана Франка НАН України Євгена Нахліка (Україна);

монографію «Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю імперії: держава та сцена в радянській Україні») професорки історії Стетсонського університету Мейгіл К. Фаулер (США).

Як йдеться в повідомленні, роботи обирали за трьома критеріями: наявність інноваційних й оригінальних підходів у дослідженні; концептуальність, системність і критичність дослідження; міжнародний контекст і рівень наукового дослідження.

Усі три роботи-номінанти передадуть на розгляд Міжнародного журі, 12 членів якого оберуть цьогорічного лауреата премії. Засідання журі проходитиме за підтримки міжнародного фонду «Відродження».

V-а церемонія нагородження відбудеться в день народження Івана Франка, 27 серпня, на його батьківщині – у місті Дрогобичі.

У 2020 році на здобуття міжнародної премії імені Франка було подано 19 наукових робіт.

Премію у 2015 році заснував онук Івана Франка – Роланд Франко. Лауреатами попередніх років були: у 2016 році – Любомир Гузар, верховний архієпископ-емерит Української Греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви.

У 2017 році – професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер і академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій.

У 2018 році – професорка Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році нагороду отримала докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).







