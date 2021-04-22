Прем’єр Словаччини у розмові з Зеленським заявив про підтримку України й анонсував свій візит до Києва

Прем’єр Словаччини Едуард Геґер під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив повне розуміння ситуації і викликів, перед якими сьогодні стоїть Україна. Про це повідомила 21 квітня пресслужба голови уряду.

На думку словацького прем’єра, відносини між Україною й Словаччиною «належать до одних з найкращих у регіоні». Едуард Геґер наголосив, що підтримує право громадян України самим вирішувати, чи вони хочуть, щоб Україна стала частиною ЄС і НАТО.

Також на своїй твіттер-сторінці Едуард Геґер наголосив, що «Словаччина завжди була другом України, безпека і процвітання якої значать багато для нас».

При цьому словацький прем’єр зазначив, що вже незабаром має відбутися його візит до України.

Едуард Геґер також запросив Володимира Зеленського взяти участь в міжнародному форумі безпеки Globsec, який відбудеться на початку червня в Братиславі.

У пресслужбі президента України у повідомленні про телефонну розмову між лідерами зауважили, що окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході України.

«Співрозмовники також обмінялися думками щодо співпраці між Україною та ЄС. Глава держави подякував за підтримку Словаччини у питаннях європейської інтеграції України і висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії у цій сфері», – йдеться в повідомленні.

Зеленський і Геґер обговорили також питання у сфері транспорту та прикордонного співробітництва.

Зокрема, Зеленський заявив про зацікавленість української сторони у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи міжнародного аеропорту «Ужгород».

«Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту «Ужгород» незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту», – сказав президент.

Він також відзначив «позитивну динаміку» у зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні, повідомили в пресслужбі.

«Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами», – додав Зеленський.

Як повідомили в ОП, Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Словаччини відвідати Україну з візитом, щоб обговорити питання двостороннього економічного співробітництва і налагодження співпраці. Дату можливого візиту пресслужба президента не навела.

Едуард Геґер, який раніше був міністром фінансів, очолив уряд Словаччини наприкінці березня після того, як тодішній прем’єр-міністр Іґор Матович заявив про відставку через політичну кризу, що спалахнула внаслідок таємної закупівлі головою уряду російської вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», яка не дозволена до використання в Європейському союзі.