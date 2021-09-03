Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Прем’єр Японії планує піти у відставку – ЗМІ

72-річний Йосіхіде Суга вступив на посаду у вересні минулого року

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга не буде балотуватися для переобрання лідером владної Ліберально-демократичної партії цього місяця, повідомила 3 вересня громадська телекомпанія NHK.

Суга заявив про намір піти у відставку на екстреній нараді керівництва партії, повідомляють NHK та інші японські ЗМІ.

Це означає, що колишній міністр закордонних справ Фуміо Кісіда, який претендує на посаду керівника партії разом із Сугою, має значні шанси стати лідером партії і наступним прем’єр-міністром країни.

Голосування з обрання лідера партії заплановане на 29 вересня.

72-річний Суга вступив на посаду у вересні минулого року, але його рейтинги опустилися нижче за 30 відсотків у той час, коли Японія бореться з COVID-19. Він зазнав критики за проведення Олімпіади, незважаючи на занепокоєння через пандемію.

Уряд розглядає можливість проведення загальних виборів 17 жовтня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG