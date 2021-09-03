Прем’єр Японії планує піти у відставку – ЗМІ

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга не буде балотуватися для переобрання лідером владної Ліберально-демократичної партії цього місяця, повідомила 3 вересня громадська телекомпанія NHK.

Суга заявив про намір піти у відставку на екстреній нараді керівництва партії, повідомляють NHK та інші японські ЗМІ.

Це означає, що колишній міністр закордонних справ Фуміо Кісіда, який претендує на посаду керівника партії разом із Сугою, має значні шанси стати лідером партії і наступним прем’єр-міністром країни.

Голосування з обрання лідера партії заплановане на 29 вересня.

72-річний Суга вступив на посаду у вересні минулого року, але його рейтинги опустилися нижче за 30 відсотків у той час, коли Японія бореться з COVID-19. Він зазнав критики за проведення Олімпіади, незважаючи на занепокоєння через пандемію.

Уряд розглядає можливість проведення загальних виборів 17 жовтня.