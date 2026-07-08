Прем’єр-міністр Болгарії застеріг про ризик ядерної відповіді Росії

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Захід намагається досягти військової перемоги над Росією без достатніх можливостей для протидії її гіперзвуковим ракетам і тим самим підвищує ризик ядерної ескалації. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами перед початком саміту НАТО в Анкарі 8 липня.

«Ми, колективний Захід, намагаємося досягти перемоги над найбільшою ядерною державою за допомогою звичайної зброї, не маючи достатніх можливостей для протидії їхнім гіперзвуковим ракетам. І це різко збільшує ризик ескалації. Це різко збільшує ризик залучення ядерної зброї. Ядерної відповіді. І це дуже, дуже небезпечно», – заявив Радев.

За його словами, союзники мають якнайшвидше створити умови для дипломатичного врегулювання війни.

«Саме тому ми повинні якнайшвидше створити умови для дипломатії та миру, а не для ескалації... Ми повинні знайти всі умови, які приведуть до стійкого і справедливого миру», – сказав прем’єр-міністр Болгарії.

Водночас Радев заявив, що Болгарія вже вичерпала можливості для передачі Україні озброєнь зі складів своїх збройних сил.

«Ми передали Україні 13 пакетів допомоги. У нас більше не залишилося нічого, що ми могли б поставити Україні», – сказав він.

За словами прем'єр-міністра, Софія надалі готова підтримувати Україну ремонтом техніки.

«Ми можемо приймати військову техніку для ремонту в Болгарії. Саме такою є наша підтримка», – заявив Радев.

У квітні на парламентських виборах у Болгарії перемогла партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева. Його призначили прем’єр-міністром. Радев заявляв, що прагне прагматичних відносин з Росією.



