Прем’єр Латвії прибув до Києва

До Києва прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.



«Візит до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно. Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи», – написав він у твіттері.

Перед цим він зустрівся зі своїм польським колегою і обговорив підтримку України.

Раніше у березні прем’єр Латвії заявив, що постачання бойових літаків - це лише питання часу, Він не бачить причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Проте про надання Києву західних літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.

За даними Польщі, кілька країн готові надати Україні винищувачі радянської доби.