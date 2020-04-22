Офіс президента обіцяє пресконференцію Зеленського після карантину

Офіс президента пообіцяв провести пресконференцію голови держави Володимира Зеленського після завершення карантину.

«Офіс президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере прес-конференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства», – повідомили в ОП.

У президентській адміністрації анонсували прем’єру фільму «Рік президента Зеленського», який покажуть 22 квітня о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента в соціальних мережах та «на низці провідних українських телеканалів».

21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 10 жовтня він зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.