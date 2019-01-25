На Львівському бронетанковому заводі презентували БРЕМ «Лев» для ремонту в польових умовах

Сьогодні на Львівському бронетанковому заводі презентували броньовану ремонтно-евакуаційну машину «Лев» для ремонту військової техніки у польових умовах, зокрема у зоні бойових дій на Донбасі.

Машина вже допущена до експлуатації, всі випробування пройшла і державне підприємство готове до серійного випуску БРЕМ «Лев» для потреб Збройних сил України, повідомляє директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук.

«БРЕМ «Лев» пройшла відомчі випробовування і виготовлена за обігові гроші Львівського бронетанкового заводу. Уже у державному оборонному замовлені е заплановані перші машини на 2019 рік. Це аналог радянської машини БРЕМ-1, але відмінність у тому, що ми не використовуємо радянські і російські комплектуючі. Машина створена на базі танку Т-72, але на корпус доварили броню», – каже Андрощук, який очолив підприємство у вересні 2018 року.

БРЕМ «Лев», розроблена львівськими конструкторами, здатна евакуювати, буксирувати несправну військову техніку у польових умовах. Екіпаж, який складається з трьох осіб, може на місці провести поточний ремонт. Машина модернізована, обладнана кран-стрілою, що піднімає і евакуйовує 12-тонну башту танка.

Також БРЕМ обладнана бульдозером, електрозварювальне обладнання живиться від генератора ремонтно-евакуаційної машини.

«Досить багато змін внесено, багато захисту. У польових умовах можемо демонтувати башту. У бойових діях можемо буксирувати машину, лебідкою витягувати, знімати двигун, передбачений кулемет», – говорить робітник заводу Тарас Максимич.

Попередній директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків звільнений із посади наприкінці серпня 2018 року через підозру в розтраті на суму 28,5 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро України затримало екс-директора заводу і його заступника у липні 2018 року. Суд звільнив підозрюваних із-під арешту у зв’язку з внесенням застави.