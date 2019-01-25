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25 Січень 2019, Київ 19:08
Новини | Суспільство

На Львівському бронетанковому заводі презентували БРЕМ «Лев» для ремонту в польових умовах

Броньована ремонтно-евакуаційна машина дозволяє евакуювати несправну військову техніку або провести поточний ремонт у польових умовах

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Сьогодні на Львівському бронетанковому заводі презентували броньовану ремонтно-евакуаційну машину «Лев» для ремонту військової техніки у польових умовах, зокрема у зоні бойових дій на Донбасі.

Машина вже допущена до експлуатації, всі випробування пройшла і державне підприємство готове до серійного випуску БРЕМ «Лев» для потреб Збройних сил України, повідомляє директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук.

БРЕМ піднімає башту танка
БРЕМ піднімає башту танка

«БРЕМ «Лев» пройшла відомчі випробовування і виготовлена за обігові гроші Львівського бронетанкового заводу. Уже у державному оборонному замовлені е заплановані перші машини на 2019 рік. Це аналог радянської машини БРЕМ-1, але відмінність у тому, що ми не використовуємо радянські і російські комплектуючі. Машина створена на базі танку Т-72, але на корпус доварили броню», – каже Андрощук, який очолив підприємство у вересні 2018 року.

БРЕМ «Лев», розроблена львівськими конструкторами, здатна евакуювати, буксирувати несправну військову техніку у польових умовах. Екіпаж, який складається з трьох осіб, може на місці провести поточний ремонт. Машина модернізована, обладнана кран-стрілою, що піднімає і евакуйовує 12-тонну башту танка.

Також БРЕМ обладнана бульдозером, електрозварювальне обладнання живиться від генератора ремонтно-евакуаційної машини.

«Досить багато змін внесено, багато захисту. У польових умовах можемо демонтувати башту. У бойових діях можемо буксирувати машину, лебідкою витягувати, знімати двигун, передбачений кулемет», – говорить робітник заводу Тарас Максимич.

Попередній директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків звільнений із посади наприкінці серпня 2018 року через підозру в розтраті на суму 28,5 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро України затримало екс-директора заводу і його заступника у липні 2018 року. Суд звільнив підозрюваних із-під арешту у зв’язку з внесенням застави.

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