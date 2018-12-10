Росія концентрує війська на кордоні з Україною: як давно?

Як свідчать знімки фотосервісу Google з космосу, сотні російських танків помічено у Ростовській області поблизу кордону з Україною. Така ситуація виникає не вперше – протягом військової агресії Росії проти України на кордоні обох держав неодноразово скупчувалася техніка. Це фіксували як міжнародні спостерігачі, так і українські силовики. Радіо Свобода зібрали схожі моменти протягом усього конфлікту.

2014 рік

Окупація Криму. Росія нарощує військове угруповання вздовж кордонів України.

У квітні 2014 року кризовий центр Верховного командування військовими силами НАТО в Європі (SHAPE) оприлюднює супутникові знімки, на яких показують концентрацію військової техніки на кордоні із Україною.

Росія може будь-якої миті почати відкриту військову агресію проти України. Про це тоді заявив уже колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій (нині голова Верховної Ради України).

За інформацією видання Слово і Діло, тоді на кордоні з Україною загалом було сконцентровано вздовж північно-східного кордону більше двох тисяч військової техніки, а чисельність військовослужбовців Росії перевищує 20 000 осіб. Біля кордону з Росією зі сторони Донецької області сконцентровано більше ніж 150 танків, понад 1000 одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем.

На тлі такої активності російських сил в серпні того ж року в перебігу антитерористичної операції розгортаються події навколо міста Іловайська Донецької області. В результаті, як повідомляв Генеральний штаб, на територію України увійшли російські війська.

Станом на серпень 2018 року, за даними Генштабу, внаслідок боїв поблизу Іловайська зниклими безвісти залишаються 84 військовослужбовці, 11 перебувають у заручниках у підтримуваних Росією бойовиків.

У серпні того ж року НАТО демонструє нові супутникові знімки, які свідчать уже про перебування в Україні російських військ.

2015 рік

На кордоні з Україною збирається 53500 військових Росії, 400 танків, 1905 бойових броньованих машин і 470 одиниць артилерії, 135 одиниць РСЗВ, 375 літаків та 120 вертольотів. Таку інформацію навів проект «Інформаційний спротив».

​У жовтні 2015 року аналітичний центр Atlantic Council публікує докази, де демонструє підготовку російських сил до вторгнення. І йдеться й про безпосередню присутність російської техніки на Донбасі того ж року.

2016 рік

Наприкінці липня 2016 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що за минулі роки (станом на 2016 – ред.) вони сформували в Південному військовому окрузі (розташований в притул до українських кордонів – ред.) чотири нові дивізії, дев’ять бригад та 22 полки. А також розгорнули самодостатнє угруповання на території окупованого Криму. Таке посилення Шойгу пов’язує із нарощуванням присутності військ НАТО в Східній Європі.

Цього ж року російські сили проводять масштабні навчання «Кавказ 2016» у південноросійських регіонах та окупованому Криму. У військових маневрах взяли участь понад 11 тисяч військових Росії. Навчання проходили у Південному окрузі, який лежить у притул до українських кордонів. Експерти визначали ці навчання як підготовку до локальних повномасштабних дій.

2017 рік

У вересні минулого року Росія проводить спільні навчання з Білоруссю «Захід 2017». За офіційною інформацією, у навчаннях взяли участь понад 13 тисяч військових. Проте в НАТО заявляли, що масштаби навчань приховуються – до військових маневрів, за даними Північноатлантичного альянсу, було залучено близько 100 тисяч силовиків.

2018 рік

Попри військові навчання, Росія продовжує концентрувати військовий контингент вздовж кордонів із Україною.

25 листопада цього року російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їхні екіпажі. Україна ввела воєнний стан терміном на 30 діб у суміжних із Росією регіонах країни. Крім того, війська приведені у стан «повної» бойової готовності. До кордонів перекинули десантно-штурмові війська.

Росія посилює свою присутність не лише на кордонах із Україною, але й в окупованому українському Криму, про що свідчить відео, оприлюднене в соцмережах.

В інтерв’ю інформаційному агентству «Рейтер» керівник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Росія за час конфлікту активно збільшила концентрацію військ на кордоні. Як він вказує, російські танки Т-64 М розташовані всього за 18 кілометрів від українських кордонів.

Протягом двох тижнів кількість бойових машин збільшилася у понад два рази: із 93 до 250 одиниць.

За словами Муженка, рівень концентрації військ на кордоні найвищий з 2014 року.

Росія зі свого боку назвала такі заяви «абсурдними».

Раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що Росія концентрує військо вздовж кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях і анексованому Криму.

«Загалом, навколо України, вздовж державного кордону та тимчасово окупованих територія Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим розгорнуто зараз наземного угруповання загальною чисельністю більше 80 тисяч військовослужбовців. Близько 1400 артилеристських та ракетних систем залпового вогню. 900 танків, 2300 бойових броньованих машин. Більше 500 літаків та 300 вертольотів», – заявив Петро Порошенко під час відправлення десантно-штурмових військ на українсько-російський кордон.

Тим часом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує переміщення вантажівок через тимчасово не контрольований кордон України з Росією. Російська сторона не визнала ці автівки.