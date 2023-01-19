Президент Євроради Мішель їде до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель 19 січня повідомив, що прямує до Києва.

«На шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші загальні європейські цінності миру й процвітання. Вони потребують і заслуговують нашої підтримки», – написав Мішель у твітері.

В оприлюдненій відеозаяві голова Євроради додав, що планує зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і членами парламенту.

Напередодні Шарль Мішель висловився за надання Заходом танків Україні, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії.

«Ми, ЄС, будемо підтримувати їх стільки, скільки це буде потрібно. Зараз настав час, їм терміново потрібно більше обладнання, і я особисто – за постачання танків в Україну», – наголосив він.